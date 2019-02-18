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Шацьких: Я за 16 команд в УПЛ

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Шацьких: Я за 16 команд в УПЛ
Максим Шацьких

Тренер Динамо Максим Шацьких виступає за розширення УПЛ до 16 клубів.

Про це повідомив сам фахівець.

"Я за 16 команд. Це більше матчів. Так ми граємо 15 матчів по 2 рази, а так з одними і тими ж 4 кола. Більше міст буде задіяно, у нас в країні є стадіони, команди, які готові зайти і грати в прем'єр-лізі.

Для мене це рішення було дивним. Але їм там видніше, над цим думали кожен день", - сказав Шацьких.

Раніше Шацьких прокоментував перехід Мораеса.

Нагадаємо, що Шацьких розповів про перспективи Супряги в Динамо.

 

Джерело - FootballHub.

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