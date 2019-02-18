Шацьких: Я за 16 команд в УПЛ

Тренер Динамо Максим Шацьких виступає за розширення УПЛ до 16 клубів.
Про це повідомив сам фахівець.
"Я за 16 команд. Це більше матчів. Так ми граємо 15 матчів по 2 рази, а так з одними і тими ж 4 кола. Більше міст буде задіяно, у нас в країні є стадіони, команди, які готові зайти і грати в прем'єр-лізі.
Для мене це рішення було дивним. Але їм там видніше, над цим думали кожен день", - сказав Шацьких.
Раніше Шацьких прокоментував перехід Мораеса.
Нагадаємо, що Шацьких розповів про перспективи Супряги в Динамо.
Джерело - FootballHub.