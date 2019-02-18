Шацьких: Я за 16 команд в УПЛ

Тренер Динамо Максим Шацьких виступає за розширення УПЛ до 16 клубів.

Про це повідомив сам фахівець.

"Я за 16 команд. Це більше матчів. Так ми граємо 15 матчів по 2 рази, а так з одними і тими ж 4 кола. Більше міст буде задіяно, у нас в країні є стадіони, команди, які готові зайти і грати в прем'єр-лізі.

Для мене це рішення було дивним. Але їм там видніше, над цим думали кожен день", - сказав Шацьких.