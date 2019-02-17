Відомий журналіст став експертом Великого футболу

Відомий журналіст Михайло Метревелі новий експерт Великого футболу.
Про це повідомляє офіційний сайт телеканалів Футбол.
Метревелі також працює експертом програм Тур.ONLINE і Ніч Ліги чемпіонів. Починав кар'єру журналістом. Був автором, ведучим і продюсером програми Футбол в особах, яка виходила на каналі Україна в 2003-2008 роках.
Віктор Вацко та Віктор Леоненко як і раніше беруть участь в обговореннях, а провідним залишається Олександр Денисов.
Програма виходить на телеканалі Футбол 1.
Нагадаємо, Шахтар цікавиться трьома грузинськими гравцями.
Також, Вихованець Динамо міг перейти до португальського гранду.
Джерело - Офіційний сайт телеканалів Футбол.