Екс-зірка Дніпра більше не потрібен у Ла-Лізі

31-річний хорватський нападник Нікола Калинич не потрібен Атлетіко і вже цього літа піде з команди.
Про це повідомляє transfermarketweb.com, посилаючись на іспанські джерела,
Головними претендентами на форварда є леверкузенський Байєр, Айнтрахт і Шальке, а також є претенденти з ОАЕ.
Нагадаємо, що Калинич перейшов в Атлетіко з Мілана минулого літа. У поточному сезоні на рахунку нападника 21 матч і 4 забитих м'ячі.
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Джерело - footclub.