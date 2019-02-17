Екс-зірка Дніпра більше не потрібен у Ла-Лізі

31-річний хорватський нападник Нікола Калинич не потрібен Атлетіко і вже цього літа піде з команди.

Про це повідомляє transfermarketweb.com, посилаючись на іспанські джерела,

Головними претендентами на форварда є леверкузенський Байєр, Айнтрахт і Шальке, а також є претенденти з ОАЕ.

Нагадаємо, що Калинич перейшов в Атлетіко з Мілана минулого літа. У поточному сезоні на рахунку нападника 21 матч і 4 забитих м'ячі.

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Джерело - footclub.