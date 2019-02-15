Рібері: Я заслужив Золотий м'яч

Вінгер Баварії Франк Рібері досі відчуває несправедливість через неотримання Золотого м'яча.

Про це розповів сам футболіст.

"Я повинен був виграти Золотий м'яч 2013-го року. Навіть зараз вважаю, що я цього заслуговував. Досі не змирився з цим, адже зробив все можливе, щоб отримати нагороду.

Я виграв все з Баварією. Виступити краще було неможливо! Тоді я дуже сильно провів рік в індивідуальному плані, мені не було чому заздрити Роналду або Мессі.

Пережив третє місце, як жахливу несправедливість. Десять тисяч разів задавав собі питання: чому не я? Чим більше про це думав, тим більше дратувався. Незрозуміло, чому так сталося", – цитує Рібері L’Équipe.