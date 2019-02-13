Реал на визїді вирвав перемогу над Аяксом

Реал у дуже важкому матчі здобув перемогу над Аяксом в рамах першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Перший тайм завершився без голів, проте одним із моментів, який будуть жваво обговорювати - це гол у ворота "королівського клубу", що суддя не зарахував переглянувши відеоповтор.
А перший гол в матчі був забитий на 60-й хвилині: Вінісіус увірвався в штрафний Аякса, пішов від двох захисників і викотив Бензема. Карім з 9 метрів потужно загнав м'яч у дев'ятку - 0:1.
Аякс перевів дух і зрівняв рахунок через 15 хвилин: після швидкої атаки Нерес прострілив на Зійеха, і Хакім пробив точно в дальній кут воріт Куртуа - 1:1.
Реал відповів під завісу матчу - Карвахаль прострілив у центр штрафного, і до м'яча не дістався ніхто з гравців Аякса. Зате дістався Марко Асенсіо - 1:2.
Суддя додав три хвилини, однак особливої небезпеки біля воріт обох команд вже не було.
Ліга чемпіонів УЄФА
1/8 фіналу, перший матч
13 лютого
Аякс – Реал Мадрид 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 60 Бензема, 1:1 - 75 Зієш 1:2 - 87 Асенсіо
Джерело - Чемпіон.