Зінченко: Агуеро - машина для забивання голів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко похвалив нападника команди Серхіо Агуеро.

Повідомив Зінченко ВВС.

"Агуеро - жива легенда. Він зараз "у вогні", ми всі дуже раді за нього. Це машина для забивання голів ", - заявив Зінченко в коментарі BBC.

Аргентинець відзначився хет-триком у цій грі. Українець в цьому матчі відзначився двома ассистами. У першому випадку Зінченко зробив гольову передачу саме на Агуеро.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв 4 матчі в чемпіонаті Англії, в яких віддав 3 результативні паси.

Нагадаємо, Зінченко віддав другий асист у матчі проти Челсі. ВІДЕО.

Також, Манчестер Сіті розгромив Челсі з фантастичний рахунком.

Джерело - ВВС.