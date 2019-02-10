Зінченко: Агуеро - машина для забивання голів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко похвалив нападника команди Серхіо Агуеро.
Повідомив Зінченко ВВС.
"Агуеро - жива легенда. Він зараз "у вогні", ми всі дуже раді за нього. Це машина для забивання голів ", - заявив Зінченко в коментарі BBC.
Аргентинець відзначився хет-триком у цій грі. Українець в цьому матчі відзначився двома ассистами. У першому випадку Зінченко зробив гольову передачу саме на Агуеро.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв 4 матчі в чемпіонаті Англії, в яких віддав 3 результативні паси.
Нагадаємо, Зінченко віддав другий асист у матчі проти Челсі. ВІДЕО.
Також, Манчестер Сіті розгромив Челсі з фантастичний рахунком.
Джерело - ВВС.