Лук'янчук забив вибуховий гол

Лук'янчук оформив дебютний гол за Кішварді.
Орендований у Динамо захисник Павло Лук'янчук взяв участь у великій перемозі Кішварді над Дебреценом (3:0).
Українець забив другий гол своєї команди, потужно пробивши під поперечину після кутового.
Цей гол став для Лук'янчука дебютним в чемпіонаті Угорщини. Всього він провів п'ять матчів у стартовому складі Кішварді.
Нагадаємо, Лук'янчук: Мілевський розумний футболіст.
Раніше повідомлялося, Екс-команда Мілевського підписала Кравченка.
Джерело - Чемпіон.