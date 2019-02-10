Лук'янчук забив вибуховий гол

Лук'янчук оформив дебютний гол за Кішварді.

Орендований у Динамо захисник Павло Лук'янчук взяв участь у великій перемозі Кішварді над Дебреценом (3:0).

Українець забив другий гол своєї команди, потужно пробивши під поперечину після кутового.

Цей гол став для Лук'янчука дебютним в чемпіонаті Угорщини. Всього він провів п'ять матчів у стартовому складі Кішварді.

Нагадаємо, Лук'янчук: Мілевський розумний футболіст.

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Джерело - Чемпіон.