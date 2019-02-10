Петряк віддав гольову передачу. ВІДЕО

У 20-му турі чемпіонату Угорщини лідер першості, Ференцварош Івана Петряка, зустрічався на виїзді з Уйпештом.
Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі, відзначився результативним пасом та відіграв повний матч, який закінчився внічию — 1:1.
Ференцварош має 43 пункти та впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента на дев'ять очок.
Чемпіонат Угорщини
20 тур
9 лютого
Уйпешт — Ференцварош 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 11 Варга, 1:1 — 90+3 Шимон
Нещодавно Петряк заявив, що задоволений грати у Ференцвароші. А екс-тренер Олімпіка стажувався у Реброва.
Джерело - Чемпіон.