Петряк віддав гольову передачу. ВІДЕО

У 20-му турі чемпіонату Угорщини лідер першості, Ференцварош Івана Петряка, зустрічався на виїзді з Уйпештом.

Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі, відзначився результативним пасом та відіграв повний матч, який закінчився внічию — 1:1.

Ференцварош має 43 пункти та впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента на дев'ять очок.

Чемпіонат Угорщини

20 тур

9 лютого

Уйпешт — Ференцварош 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 11 Варга, 1:1 — 90+3 Шимон

Нещодавно Петряк заявив, що задоволений грати у Ференцвароші. А екс-тренер Олімпіка стажувався у Реброва.

Джерело - Чемпіон.