Манчестер Сіті - Челсі: дивитися онлайн 10.02.2019

Дивитися онлайн матч АПЛ Манчестер Сіті - Челсі. Початок - о 18:00.

Матч Манчестер Сіті - Челсі дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

У середу Манчестер Сіті вдалося вперше за довгий час повернутися на перше місце в таблиці Прем'єр-ліги. Однак поки це можливо лише через те, що Городяни зіграли на матч більше ніж Ліверпуль. Щоб повноцінно повернутися на лідируючу позицію Сіті потрібна ще одна осічка Червоних і власна стабільність.

У Челсі своя боротьба. Команда Мауріціо Саррі на межі років вибула з перегонів за чемпіонство і зараз бореться за місце в топ-4, тобто за участь у новому сезоні Ліги чемпіонів. Паралельно Сині гратимуть в Лізі Європи та ближче до квітня стане ясно, через який турнір Челсі буде легше потрапити в Лігу чемпіонів.

У першому колі Челсі ошелешив Манчестер Сіті. Коли всі чекали легкої перемоги для команди Гвардіоли, лондонці розібралися з чемпіоном Англії та перемогли 2:0.

Тепер ситуація щодо співвідношення сил ще гірше, але тепер до цього додається і чинник домашнього поля для Сіті і максимальної турнірної мотивації.

Пряма трансляція матчу Манчестер Сіті - Челсі онлайн, відбудеться на телеканалі Футбол 2. Він платний і доступний для перегляду далеко не скрізь. Тоді де дивитися онлайн матч в прямому ефірі? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн-трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 в HD-якості в прямому ефірі. Єдині два футбольні телеканали, де можна матч Манчестер Сіті - Челсі онлайн дивитися онлайн в Україні.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті - Челсі дивитися онлайн можна починаючи з 18:00.

Джерело - Чемпіон.