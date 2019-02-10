Про відношення до Мілевського та травму від Бойка - Олег Гусєв. ВІДЕО

Гостем проекту Фізкультура став Олег Гусєв - легендарний футболіст київського Динамо, який присвятив клубу понад 15 років. Гусєв зіграв за Динамо 443 матчі, потрапивши до трійки найбільш відданих команді гравців поряд з Олександром Шовковським і Олегом Блохіним.

П'ятиразовий чемпіон України, володар Суперкубка, учасник чемпіонатів Європи, який першим зумів вивести Збірну України в 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу, розповість про особисте життя, професійному шляху і відносинах з колегами.

Які професії вибирали Олегу Гусєву батьки? Хто був першим другом футболіста в Динамо? Яке було вперше грати в Лізі Чемпіонів? Що Гусєв думає про перехід Ракицького в російський Зеніт? Чому йому не дали дограти два матчі до сотні в Збірній України? Які свої голи Гусєв запам'ятав на все життя? Що думає про історію з Мамаєвим і Кокоріним? Як тусувалися Алієв і Мілевський? Як Гусєв пережив жорстке зіткнення з Бойком в матчі Дніпро - Динамо? Всі відповіді у Фізкультурі.

Нагадаємо, Гусєв очолив восени молодіжку Динамо.

Також легенда Динамо отримав тренерську ліцензію.

Джерело - Чемпіон.