Кулач відмовився переходити в Олександрію

Лідер Ворскли Владислав Кулач не перейде в Олександрію.

Про це повідомляє footboom.

"Містяни" вже домовилися з Шахтерем, який має права на контракт гравця, про піврічну оренду. Однак гравця не влаштували умови контракту і він відмовився змінювати команду.

Кулач напевне змінить команду. За непідтвердженими даними, він має пропозицію від одного з клубів російської Прем'єр-ліги.

У нинішньому чемпіонаті форвард провів за Ворсклу 14 матчів, в яких забив 4 м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, офіційний сайт Ворскли повідомляв, що гравець може повернутися в Шахтар.

Джерело - footboom.