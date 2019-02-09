Кулач відмовився переходити в Олександрію

Мій профіль

Україна програла Польщі на Кубкові федерації

Сьогодні 18:15 714 1
Україна втратила можливість на вихід у плей-оф Другої Світової групи
Сьогодні 18:59 475
Динамо перемогло в останньому матчі на зимових зборах
Сьогодні 16:28 702
Ястремська перемогла та зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею
Сьогодні 15:27 2570 1
Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли
Сьогодні 09:02 1645
Ястремська стала проривом місяця WTA
Вчора 23:31 1506
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 23:30 36667 1
Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
Вчора 23:10 2017
Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал
Вчора 14:49 2126 1
Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма
Вчора 13:04 1212
Навколо спорту
Блоги
Бейл відсвяткував гол непристойним жестом на адресу вболівальників Атлетіко. ФОТО
Бейл відсвяткував гол непристойним жестом на адресу вболівальників Атлетіко. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 21:05 454
Відвертіше вже нікуди. Дружина Крауча просто фантастична. ФОТО (18+)
Відвертіше вже нікуди. Дружина Крауча просто фантастична. ФОТО (18+) Валерій Ручка
Сьогодні 19:21 1261
Бейл забив 100-й гол за Реал. ВІДЕО
Бейл забив 100-й гол за Реал. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 19:21 408
Роналду назвав кота в честь партнера по Реалу. ФОТО
Роналду назвав кота в честь партнера по Реалу. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 08:30 2187
До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО
До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 08:00 966
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно?
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно? Максим Буйдин
Вчора 11:04 3325 4
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 09:51 2405
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів Максим Буйдин
Вчора 09:31 2885
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
07.02.2019 11:04 981
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 19:24 1536
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 18:46 2410
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 16:39 905
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 14:22 1001
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 14:05 1069
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України Андрій Твердохліб
06.02.2019 11:06 1030
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:39 Футбол Шальке з Коноплянкою програв Баварії 342
21:21 Футбол Барселона готова продати Коутінью 360
21:12 Навколо спорту Дружина Морозюка зробила оригінальне тату на сідницях. ФОТО 226
21:05 Блог Бейл відсвяткував гол непристойним жестом на адресу вболівальників Атлетіко. ФОТО 454
20:54 Футбол Реал здолав Атлетіко в мадридському дербі. ВІДЕО 373
20:46 ММА Мак-Грегор може провести бій влітку 377
20:37 Футбол Кулач відмовився переходити в Олександрію 415
20:21 Баскетбол Юта - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА 350
20:20 Волейбол Сербську волейболістку депортували з Росії 690
19:57 Футбол Ліверпуль знищив Борнмут та вирвався на переше місце в АПЛ 426
19:49 Футбол Коноплянка в основному складі Шальке на матч з Баварією 445
19:42 Футбол Зоря переграла Локомотив 537
19:24 Футбол Реал у вогняному матчі переграв Атлетіко та піднявся на другу сходинку в Ла-Лізі 536
19:21 Блог Відвертіше вже нікуди. Дружина Крауча просто фантастична. ФОТО (18+) 1261
19:21 Блог Бейл забив 100-й гол за Реал. ВІДЕО 408
18:59 Теніс Україна втратила можливість на вихід у плей-оф Другої Світової групи 475
18:40 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Фулгем в АПЛ. ВІДЕО 498
18:15 Теніс Україна програла Польщі на Кубкові федерації 714 1
17:49 Футбол Луческу можуть звільнити зі збірної Туреччини 1255
17:25 Біатлон Лукашенко: Біатлоністи ганьблять Білорусь 1813
17:06 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Фулгем та піднявся в зону Ліги Чемпіонів 673
16:43 Футбол Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі 706
16:28 Футбол Динамо перемогло в останньому матчі на зимових зборах 702
16:03 Бокс Ломаченко знову залишився без суперника 1398
15:53 Футбол Палкін: Додо в Португалії грає майже всі ігри, він показує хороший футбол 1764

Кулач відмовився переходити в Олександрію

Сьогодні 20:37 415 0
Кулач відмовився переходити в Олександрію

Лідер Ворскли Владислав Кулач не перейде в Олександрію.

Про це повідомляє footboom.

"Містяни" вже домовилися з Шахтерем, який має права на контракт гравця, про піврічну оренду. Однак гравця не влаштували умови контракту і він відмовився змінювати команду.

Кулач напевне змінить команду. За непідтвердженими даними, він має пропозицію від одного з клубів російської Прем'єр-ліги.

У нинішньому чемпіонаті форвард провів за Ворсклу 14 матчів, в яких забив 4 м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, офіційний сайт Ворскли повідомляв, що гравець може повернутися в Шахтар.

Джерело - footboom.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()