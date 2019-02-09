Ліверпуль - Борнмут: дивитися онлайн 09.02.2019

Дивитися онлайн матч АПЛ Ліверпуль - Борнмут. Початок - о 17:00.

Матч Ліверпуль - Борнмут дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Ліверпуль нарешті відчув на собі тиск як на лідера чемпіонату Англії. Команда Юргена Клоппа не перемогла в останніх двох матчах - спочатку була нічия вдома з Лестером в грі, який Червоні могли й програти, а потім в Лондоні не вдалося взяти три очки у зустрічі з Вест Гемом. В обох матчах була нічия 1:1.

В результаті Ліверпуль розгубив гандикап над Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли навпаки перемагала, поки Ліверпуль втрачав очки. Більш того, Сіті ще зіграли на матч більше (перенесений матч 27-го туру з Евертоном) і завдяки цьому навіть вийшли на перше місце. Звичайно, мерсисайдці наздоженуть суперника за кількістю матчів, проте навіть така візуальна картина може додати ще тиску Ліверпулю.

Борнмут не можна назвати дуже небезпечним суперником. Команда Едді Хау грає вкрай нестабільно по сезону і має чимало проблем в захисті. Це відмінний шанс розгулятися потужної атаки Ліверпуля. Крім цього на користь господарів говорить і той факт, що Борнмут на виїзді грає значно гірше, ніж удома.

Пряма трансляція матчу Ліверпуль - Борнмут онлайн, відбудеться на телеканалі Футбол 2. Він платний і доступний для перегляду далеко не скрізь. Тоді де дивитися онлайн матч в прямому ефірі? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 в HD-якості в прямому ефірі. Єдині два футбольні телеканали, де можна матч Ліверпуль - Борнмут онлайн дивитися онлайн в Україні.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль - Борнмут дивитися онлайн можна починаючи з 17:00.

Джерело - Чемпіон.