Атлетіко - Реал: дивитися онлайн 09.02.2019

Дивитися онлайн матч Прімери між Атлетіко і Реалом. Початок - о 17:15.

Атлетіко в минулому турі не проявив себе в дуже важливий момент. Вже знаючи про нічию Барселони з Валенсією (2:2), команда Дієго Сімеоне не змогла розібратися з Бетісом і програла на виїзді 0:1. Замість варіанту зі скороченням відставання на два очки Барселона, як виявилося, збільшила відрив на ще одне очко - до шести.

Реал після сенсаційної поразки вдома від Реала Сосьєдад зібрався і вже здобув чотири перемоги поспіль в Прімері. Додатково до цього доля звела Бланкос з Барселоною в півфіналі Кубка Іспанії та команда Сантьяго Соларі вельми успішно зіграла на Камп Ноу - нічия 1:1.

Останні зустрічі між Атлетіко і Реалом були видовищними та не радували вболівальників великою кількістю голів і атакувальним футболом. Цілком варто такого ж чекати й від суботньої гри двох мадридських команд. Однак серії нудних матчів колись перериваються. Може це трапиться цього разу?

Якщо поставити собі питання, де дивитися футбол онлайн, то вартість місячної підписки на чемпіонати Іспанії, Франції та Німеччини - від 97 гривень, але перший місяць можна дивитися за 1 гривню. Після оплати дивитися футбол онлайн можна як на Чемпіоні, так і на сервісі MEGOGO. Для матчу Атлетіко - Реал Мадрид онлайн трансляція доступна в HD-якості, або ж меншому, якщо не дозволяє інтернет.

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Онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії Атлетіко - Реал Мадрид пряма трансляція почнеться о 17:15.

Нагадаємо, Реал готовий обмінятися гравцями з ПСЖ. Натолмість, Сімеоне продовжить контракт з Атлетіко.

Джерело - Чемпіон.