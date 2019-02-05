Спартак запідозрили у підозрілих матчах

Юрмальский Спартак не отримав виплати від УЄФА за участь в єврокубках.

Про це повідомляє Delfi.

За інформацією видання, затримка з перерахуванням грошей пов'язана з перевірками щодо юрмальського клубу. Спартак підозрюють у можливій участі в дивних матчах. про які поєдинки йде мова - не повідомляється.

Це ж стосується й іншого латвійського клубу - Вентспілса, який отримав призові від УЄФА з затримкою, на відміну від двох інших клубів-учасників єврокубків від Латвії: Лієпаї і Риги.

Сама латвійська федерація не підтверджує цю версію із затримкою випат.

Нагадаємо, Олімпік вимагатиме перегляд справи про договірні матчі. А в Україні проведуть допити арбітрів у справі про договірні матчі.

Джерело - Delfi.