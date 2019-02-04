Лунін знову проведе матч в запасі, Кравець не потрапив у заявку

Український воротар Андрій Лунін залишився в запасі Леганеса на матч чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Наставник знову довірився досвідченому Івану Куельяру. А ось захисника Василя Кравця немає навіть в заявці на поєдинок.

📄 ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán esta noche el sueño de una ciudad! #VamosLega #RayoLeganés pic.twitter.com/gwVi7niK54 — C.D. Leganés (@CDLeganes) 4 лютого 2019 р.

Нагадаємо, Лунін відмовився повертатися в Реал. Тим часом Пеллегріно заявив: Лунін ще отримає свій шанс.

Джерело - Чемпіон.