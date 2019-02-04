Українські арбітри працюватимуть з VAR

Українські рефері навчатимуться роботі з системою відеоповторів

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

З 4-го по 15-е лютого вони проведуть збір у Туреччині, де готуватимуться до відновлення сезону.

Крім фізичних навантажень арбітри ознайомляться з роботою системи VAR, яка використовується в низці провідних чемпіонатів, а тепер - і в Лізі чемпіонів.

Консультанти Федерації футболу України проведуть з суддями роботу з приводу VAR.

Нагадаємо, нещодавно Павелко розповів, коли в Україні запровадять VAR. А Лучі пояснив, від чого залежатиме запровадження цієї системи.

Джерело - ФФУ.