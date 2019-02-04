Вернидуб відмовився від двох нігерійських гравців

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб не підписав гравців, які перебували на перегляді.

Про це розповів сам наставник луганців.

"На перегляді у Зорі були двоє гравців з Нігерії. Побули з нами, готовність і якість цих футболістів мене не задовольнила, і ми вирішили відмовитися. Був ще один футболіст, але поки щось сказати по ньому теж складно.

Чому відпустили Рафаеля у Слован? По-перше, він запізнився на збір. Не підтримав тижневий цикл, який команда заклала ще в Запоріжжі. Почав скаржитися: то одне болить, то друге. Видно було, що немає тієї віддачі, яка була, коли він тільки прийшов до нас.

Я все проаналізував, зрозумів, що, можливо, у людини з'явилися варіанти. З'явився варіант зі Слованом. Ми відпустили його. Якщо він хоче в оренду, то нехай йде", – розповів Вернидуб прес-службі луганців.