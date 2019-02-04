Вест Гем - Ліверпуль: де дивитися матч 25 туру АПЛ

У понеділок, 4 лютого, Вест Гем прийме на власному полі Ліверпуль

Гра Вест Гем - Ліверпуль розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Матч Вест Гем - Ліверпуль покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.

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Окрім цього матч можна переглянути на сайті Oll.tv. Трансляція платна.

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Джерело - Чемпіон.