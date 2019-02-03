Стали відомі суперники Олімпіка на другому зборі

Олімпік проведе на других зборах чотири гри.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

Спочатку вони зіграють проти молдавського Шерифа (7 лютого), після цього з Олімпією (10 лютого) і Тобол з Казахстану (15 лютого). Ще один матч донецьку команду очікує 13 лютого, але ім'я суперника буде оголошено пізніше.

Клуб вилітає на другий збір до Туреччини, де пробудуть до 15 лютого.

Нагадаємо, Олімпік розірвав контракт з голкіпером.

Також, Олімпік підписав албанського півзахисника.

Джерело - Офіційний сайт Олімпіка.