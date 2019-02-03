Інтер програв Болоньї

Міланський Інтер в домашньому матчі 22 туру Серії А програв Болоньї.

Про це повідомляє xsport.ua.

Сантандер відкрив рахунок на 32-й хвилині, замкнувши навіс з кутового. Інтер намагався відігратися, але всі спроби були легко відбиті захисниками. В кінці першого тайму міг зрівнювати рахунок Мауро Ікарді, але Скорупський врятував команду.

В кінці матчу навіси Інтеру голів не принесли.

Інтер програв свій другий матч поспіль і відстає від Наполі в таблиці вже на 9 очок.

Нагадаємо, Лаціо в серії пенальті вибило Інтер з Кубка Італії.

Раніше повідомлялося, що Мілан та Наполі не виявили переможця в напруженому поєдинку.

Джерело - xsport.ua.