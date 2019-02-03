Прийма може продовжити кар'єру в Білорусі

Український захисник може продовжити кар'єру в Білорусі.

Про це повідомляє sportarena.com.

Василь Прийма веде переговори з Шахтарем із Солігорська.

Тренує Шахтар Сергій Ташуєв, знайомий з Приймою по спільній роботі в донецькому Металурзі.

У нинішньому сезоні 27-річний захисник зіграв лише в 5 матчах Прем'єр-ліги за Зорю, зігравши в сумі 279 хвилин.

Шахтар закінчив минулий чемпіонат Білорусі на другому місці, поступившись дев'ять очок БАТЕ.

Нагадаємо, Білоруський Шахтар підписав форварда збірної України.

Раніше повідомлялося, що три українці підписали контракти з білоруським клубом.

Джерело - sportarena.com.