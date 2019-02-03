Прийма може продовжити кар'єру в Білорусі

Український захисник може продовжити кар'єру в Білорусі.
Про це повідомляє sportarena.com.
Василь Прийма веде переговори з Шахтарем із Солігорська.
Тренує Шахтар Сергій Ташуєв, знайомий з Приймою по спільній роботі в донецькому Металурзі.
У нинішньому сезоні 27-річний захисник зіграв лише в 5 матчах Прем'єр-ліги за Зорю, зігравши в сумі 279 хвилин.
Шахтар закінчив минулий чемпіонат Білорусі на другому місці, поступившись дев'ять очок БАТЕ.
Нагадаємо, Білоруський Шахтар підписав форварда збірної України.
Раніше повідомлялося, що три українці підписали контракти з білоруським клубом.
Джерело - sportarena.com.