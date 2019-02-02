Зорю покинув нападник

Нападник Зорі Рафаел Ратао покинув луганський клуб.
Про це повідомляє Zarya.lg.ua з посиланням на інстаграм агента 23-річного бразильця.
Форвард продовжить кар'єру у словацькому Слованом.
Деталі угоди не повідомляються.
Футболіст грав за луганчан з липня 2018 року, на його рахунку 4 голи в 15 матчах.
Слован після 18 турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.
Нагадаємо, що натомість Зоря підписала Будківського.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб узяв на збори 30 футболістів.
Джерело - Zarya.lg.ua.