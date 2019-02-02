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Зорю покинув нападник

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Зорю покинув нападник
Рафаел Ратао

Нападник Зорі Рафаел Ратао покинув луганський клуб.

Про це повідомляє Zarya.lg.ua з посиланням на інстаграм агента 23-річного бразильця.

Форвард продовжить кар'єру у словацькому Слованом.

Деталі угоди не повідомляються.

Футболіст грав за луганчан з липня 2018 року, на його рахунку 4 голи в 15 матчах. 

Слован після 18 турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.

Нагадаємо, що натомість Зоря підписала Будківського.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб узяв на збори 30 футболістів.

Джерело - Zarya.lg.ua.

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