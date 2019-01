Рамос анонсував серіал про себе. ВІДЕО

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос анонсував серіал про своє життя на полі та за його межами. Серіал буде доступний на платформі Amazon Prime Video.

У своєму Twitter Рамос опублікував відео, на якому і розповів про майбутню прем'єру.

Футболіст повідомив, що вболівальники зможуть більше дізнатися про нього - його особисте життя і її футбольної стороні. Про всі подробиці іспанець пообіцяв повідомити пізніше.

Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!

Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo

coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! 👀🎥🎬🖥 pic.twitter.com/Sc3twKIeTf