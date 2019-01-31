Рамос анонсував серіал про себе. ВІДЕО

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос анонсував серіал про своє життя на полі та за його межами. Серіал буде доступний на платформі Amazon Prime Video.
У своєму Twitter Рамос опублікував відео, на якому і розповів про майбутню прем'єру.
Футболіст повідомив, що вболівальники зможуть більше дізнатися про нього - його особисте життя і її футбольної стороні. Про всі подробиці іспанець пообіцяв повідомити пізніше.
Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!— Sergio Ramos (@SergioRamos) 30 січня 2019 р.
Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo
coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! 👀🎥🎬🖥 pic.twitter.com/Sc3twKIeTf
Нагадаємо, Реал поставив ультиматум Інтеру з приводу Модрича.
Раніше, Реал втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу
Джерело - Чемпіон.