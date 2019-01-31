Вальверде: Барселона мріє виграти всі трофеї

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде відреагував на розгромну перемогу команди, над Севільєю в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Його цитує terrikon з посиланням на Marca.

"Іноді комусь здається, що ми готові пожертвувати якимось турніром. Але ми мріємо виграти все, що тільки можна. Кубок нас здорово надихає. Під час матчу буває так, що ситуація складається як у твою користь, так і на користь суперника. У першій грі ми не змогли забити, і Севілья обіграла нас, провівши хороший другий тайм.

Ми почали дуже інтенсивно, забили швидкий гол, а потім прийшла черга Сіллессена, який відбив пенальті. Довели рахунок до 4: 1, а в кінцівці скористалися тим, що суперник пішов вперед і став залишати вільні зони. Ми могли вирішити долю протистояння і раніше ", - розповідає Вальверде.