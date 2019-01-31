Шахтар - Лех: де дивитися контрольний поєдинок

У четвер, 31 січня, донецький Шахтар проведе контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником гірників стане польський клуб Лех.

Гра Шахтар — Хобро розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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Матч Шахтар - Лех покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.

Також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Також матч покаже офіційний сайт Шахтаря та онлайн-платформа Oll.tv. Трансляція платна.

Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, це другий спаринг гірників 31 січня. Окрім цього о 10 ранку Шахтар зіграє з Хобром.

Джерело - Чемпіон.