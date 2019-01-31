Шахтар - Хобро: де дивитися контрольний поєдинок

Мій профіль

Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу

Сьогодні 09:05 323
Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО
Сьогодні 09:47 67
Костюк програла екс-українці Заневській
Сьогодні 08:17 282
Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 07:42 119
Знайдено уламки літака на якому летів футболіст Кардіффа
Вчора 19:54 981
Козлова програла в Таїланді
Вчора 15:09 691
Ястремська продовжить виступ на турнірі в Таїланді
Вчора 13:32 1042
Росіяни пропонували відомому українському біатлоністу не вийти на старт за гроші
Вчора 07:33 4232
Боярський: Не варто звертати увагу на ідіотів з України
29.01.2019 23:35 3708 3
Ващук: Ракицькому треба годувати свою родину
29.01.2019 21:53 2905 5
Навколо спорту
Блоги
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:11 921
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:55 1086
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:46 578
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:33 654
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:11 537
Ігуаїн відмовився бити пенальті. ВІДЕО
Ігуаїн відмовився бити пенальті. ВІДЕО Максим Буйдин
28.01.2019 20:48 1187
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі Максим Буйдин
28.01.2019 18:03 1627
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Максим Буйдин
28.01.2019 14:21 2354
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 477
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 715
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1204
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:48 1610
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:32 2267
Про останні дні Металіста і Дніпра та конфлікт із Суркісом. Вацко - Light з Мироном Маркевичем. ВІДЕО
Про останні дні Металіста і Дніпра та конфлікт із Суркісом. Вацко - Light з Мироном Маркевичем. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 18:00 1799
Матч всіх зірок НБА. Східна конференція на чолі з Яннісом Адетокунбо. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Східна конференція на чолі з Яннісом Адетокунбо. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 15:00 601
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:47 Футбол Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО 67
09:34 Футбол Ювентус сенсаційно вилетів з Кубка Італії 424
09:28 Баскетбол Атланта програла Сакраменто. ВІДЕО 165
09:05 Біатлон Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу 323
08:59 Футбол Барселона знищила Севілью в чвертьфіналі кубка Іспанії 749
08:32 Футбол Безус вивів Гент у фінал Кубка Бельгії. ВІДЕО 1578
08:17 Теніс Костюк програла екс-українці Заневській 282
08:01 Футбол Шахтар - Хобро: де дивитися контрольний поєдинок 449
07:42 Теніс Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція 119
07:11 Баскетбол Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО 1155
05:00 Баскетбол Сакраменто - Атланта: дивитися онлайн-трансляцію матчу НБА 975
00:20 Футбол Барселона - Севілья 6:1. Онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії 3344
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 13635
30 Січня 2019
23:57 Бокс Ломаченко назвав дату наступного бою 1446
23:38 Футбол Крах римських вовків. Фіорентина забила сім голів у ворота Роми. ВІДЕО 655
23:15 Футбол За перехід в Зеніт Ракицький отримав 5 млн євро 737
22:52 Футбол Баварія готова витратити понад 250 млн на трансфери 487
22:28 Футбол Фіорентина познущалася з Роми в Кубку Італії 521
22:10 Футбол Езіл відмовився переходити в ПСЖ 537
21:50 Футбол Захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії 901
21:10 Футбол ПСЖ готовий підписати півзахисника Евертона 636
20:52 Футбол Барселона - Севілья: каталонці - аутсайдери протистояння в Кубку Іспанії 747
20:30 Футбол Російський журналіст: Ракицький відкрив скриньку Бандери 1620
20:15 Футбол Динамо продовжило контракт з півзахисником 1696
20:11 Блог На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО 921

Шахтар - Хобро: де дивитися контрольний поєдинок

Сьогодні 08:01 449 0
Шахтар - Хобро: де дивитися контрольний поєдинок

У четвер, 31 січня, донецький Шахтар проведе перший контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником гірників стане данський клуб Хобро.

Гра Шахтар — Хобро розпочнеться о 10:00 за київським часом.

  Читайте такожФранков: Зеніт - тупі росіяни, яких хвацько розвели веселі українці з Шахтаря

Матч Шахтар - Хобро покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.

  Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Також матч покаже офіційний сайт Шахтаря та онлайн-платформа Oll.tv. Трансляція платна.

  Дивіться також: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, екс-голкіпер Динамо та Шахтаря знайшов новий клуб.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()