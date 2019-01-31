Шахтар - Хобро: де дивитися контрольний поєдинок

У четвер, 31 січня, донецький Шахтар проведе перший контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником гірників стане данський клуб Хобро.
Гра Шахтар — Хобро розпочнеться о 10:00 за київським часом.
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Матч Шахтар - Хобро покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.
Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Також матч покаже офіційний сайт Шахтаря та онлайн-платформа Oll.tv. Трансляція платна.
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Нагадаємо, екс-голкіпер Динамо та Шахтаря знайшов новий клуб.
Джерело - Чемпіон.