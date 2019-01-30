Фіорентина познущалася з Роми в Кубку Італії

Фіорентина приймала Рому у 1/4 фіналу Кубка Італії. Фіалки почали матч активніше і вже на 7-ій хвилині завдяки старанням Федеріко К’єзи вийшли вперед, а ще через 11 хвилин 21-річний італієць оформив дубль. Рома зусиллями Коларова відіграла 1 гол, але до перерви рахунок вже був 3:1 на користь Фіорентини.

Після перерви ганьба "вовків" не завершилась. На 66-ій хвилині рахунок став 4:1. А ще через 5 хвилин вилучення отримав Едін Джеко, який з’явився на полі по перерві. У більшості Фіорентина забила ще тричі, зокрема Джованні Сімеоне оформив дубль.

Відтак перемога "фіалок" з рахунком 7:1. Підопічні Піолі проходять у півфінал Кубка Італії, а Рома ганебно покидає турнір.

Кубок Італії,

1/4 фіналу

30 січня

Фіорентина – Рома 7:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 7 К’єза, 2:0 - 18 К'єза, 2:1 - 28 Коларов, 3:1 - 33 Мурієль, 4:1 - 66 Бенасси, 5:1 - 74 К'єза, 6:1 - 79 Сімеоне, 7:1 - 89 Сімеоне

Вилучення: Джеко, 72 (Рома)

Джерело - Чемпіон.