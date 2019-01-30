Віда перейде в Рому

Захисник Бешикташа і збірної Хорватії Домагой Віда близький до переходу в Рому.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Сума трансферу становитеме 7,5 мільйона євро, хоча поки незрозуміло, чи буде це повноцінний трансфер, чи оренда із зобов'язанням викупу або лише з опцією викупу. Переговори перебувають на вирішальній стадії і про трансфер можуть оголосити найближчими днями.

Також хорват цікавий Інтеру, Фулгему і Монако. З 2013 до 2018 року хорватський захисник виступав за київське Динамо, після чого минулої зими перейшов у Бешикташ на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні він зіграв 16 матчів за Бешикташ в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, Рома претендує на Віду.

Також, Коноплянка не перейшов у Бешикташ через завеликі апетити.

Джерело - Sky Sport Italia.