Анрі погрожував лідерам Монако

Тьєррі Анрі запросив Сеска Фабрегаса до табору Монако всупереч думці босів клубу, які не були в захваті від такого трансферу.

Про це повідомляє GFFN.

Також, за інформацією видання, екс-наставник монегасків погрожував лідерам команди: Радамелю Фалькао, Камілю Гліку, Жемерсону та Андреа Раджі, що замінить їх на молодих виконавців.

France Football заявило, що Фалькао особисто скаржився на Анрі дочці власника клубу.

Після 22-х турів французького чемпіонату Монако знаходиться у зоні вильоту на 19-й сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Монако призначив Жардіма головним тренером команди.

Також, французи заплатять Анрі кругленьку суму за розірвання контракту.

Джерело - Чемпіон.