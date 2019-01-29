Анрі погрожував лідерам Монако

Тьєррі Анрі запросив Сеска Фабрегаса до табору Монако всупереч думці босів клубу, які не були в захваті від такого трансферу.
Про це повідомляє GFFN.
Також, за інформацією видання, екс-наставник монегасків погрожував лідерам команди: Радамелю Фалькао, Камілю Гліку, Жемерсону та Андреа Раджі, що замінить їх на молодих виконавців.
France Football заявило, що Фалькао особисто скаржився на Анрі дочці власника клубу.
Після 22-х турів французького чемпіонату Монако знаходиться у зоні вильоту на 19-й сходинці турнірної таблиці.
Нагадаємо, Монако призначив Жардіма головним тренером команди.
Також, французи заплатять Анрі кругленьку суму за розірвання контракту.
Джерело - Чемпіон.