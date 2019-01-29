Карпати орендують Шведа у Селтіка

Півзахисник Карпат Мар'ян Швед після трансферу в Селтік може повернутися у львівський клуб.

Про це повідомляє FootballHub.

"Мар'ян в разі переходу у Селтік може відправитись в оренду у Карпати чи Андерлехт, або ж спробувати пробитись в основу чемпіона Шотландії", - повідомляє інформаційний портал.

Швед постав перед вибором🤔

За нашою інформацією, Мар'ян в разі переходу у Селтик може відправитись в оренду у @FCKarpatyLviv чи Андерлехт, або ж спробувати пробитись в основу чемпіона Шотландії.

Що порадите?✍ pic.twitter.com/sEJxjJ47cE — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 січня 2019 р.

Нагадаємо, Селтік купить Шведа за 1,75 млн фунтів.

Також, Швед проходить медогляд у Селтіку.

Джерело - Чемпіон.