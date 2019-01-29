Карпати орендують Шведа у Селтіка

Півзахисник Карпат Мар'ян Швед після трансферу в Селтік може повернутися у львівський клуб.
Про це повідомляє FootballHub.
"Мар'ян в разі переходу у Селтік може відправитись в оренду у Карпати чи Андерлехт, або ж спробувати пробитись в основу чемпіона Шотландії", - повідомляє інформаційний портал.
Швед постав перед вибором🤔— FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 січня 2019 р.
За нашою інформацією, Мар'ян в разі переходу у Селтик може відправитись в оренду у @FCKarpatyLviv чи Андерлехт, або ж спробувати пробитись в основу чемпіона Шотландії.
Що порадите?✍ pic.twitter.com/sEJxjJ47cE
Нагадаємо, Селтік купить Шведа за 1,75 млн фунтів.
Також, Швед проходить медогляд у Селтіку.
Джерело - Чемпіон.