Експерт: Коноплянка потрібен Шальке

Українець Євген Коноплянка необхідний головному тренеру клубу Доменіко Тедескі.

Експерт авторитетного німецького видання Kicker Тоні Лієто, що пише про Шальке.

"Нарешті ми побачили справжнього Коноплянку. Втім, забивати голи Коно треба б частіше.

По-моєму, варіант з відходом Коноплянки з Шальке виключений. Коно зараз потрібен Тедескі на лівому фланзі. У заключному матчі Шальке втратив через травми відразу трьох ключових виконавців. Так що найближчим часом Коноплянка буде грати і отримає шанс зарекомендувати себе з кращого боку", - сказав Тоні.