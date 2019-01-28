Міністр внутрішніх справ Італії: Я щасливий, що Ігуаїн поїхав

Міністр внутрішніх справ Італії і вболівальник Мілана Маттео Сальвіні з натхненням сприйняв новину про те, що россонері покинув нападник Гонсало Ігуаїн, який перейшов до лондонського Челсі.

Його цитує Dynamomania з посиланням на Soccer.Ru.

"Я щасливий, що Ігуаїн поїхав. Сподіваюся, ми більше ніколи не побачимо його в футболці Мілана, тому що він вів себе негідно. Я не люблю найманців. Думаю, без Ігуаїна Мілан знову став конкурентоспроможним", - заявив Сальвіні.

Нагадаємо, Гатуззо дискваліфікували за агресивну поведінку в суперкубку Італі.

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Джерело - Dynamomania.