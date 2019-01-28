Друголіговий клуб очолив українець камерунського походження

Вінницька Нива, яка виступає у другій лізі, очолив новий тренер.
У другому колі колектив тренуватиме колишній гравець клубу Нгаха Коллінз. 37-річний українець камерунського походження був капітаном Ниви в сезоні 2016/17, після чого завершив кар'єру.
Коллінз став першим тренером в Україні камерунського походження. Відзначимо, що 2017 року Коллінз отримав українське громадянство.
Після першого кола Нива йде на четвертому місці у Другій лізі групі А, відстаючи від лідерів, Миная і Полісся, на чотири очки.
Нагадаємо, лідера першої ліги покинуло троє гравців.
Джерело - football.ua.