Колишній капітан Манчестер Юнайтед і збірної Ірландії, а пізніше головний тренер Сандерленда й Іпсвіч Тауна, Рой Кін повертається до тренерської діяльності.

Про це повідомляє The Mirror.

47-річний ірландець увійшов до тренерського штабу Мартіна О'Ніла в Ноттінгем Форест. Обидва вже працювали разом у збірній Ірландії, де Кін також був асистентом О'Ніла з 2013 по 2018 роки. Останні місяці Рой працював експертом на телебаченні. Офіційно Ноттінгем Форест ще не оголошував про призначення Кіна, але ірландець з 28 січня вже приступив до виконання своїх обов'язків у клубі.

Після 29 турів Ноттінгем має 42 набраних очка і займає девяте місце у турнірній таблиці Чемпіоншипа.

Нагадаємо, Сульшер взяв найуспішніший старт в історії Манчестер Юнайтед.

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Джерело - The Mirror.