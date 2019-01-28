Андерлехт зазнає фінансових втрат, якщо продать Враньєша у київське Динамо.

Андерлехт може зазнати фінансових втрат якщо продасть 29-річного боснійського захисника Огнєна Враньєша в київське Динамо.

Про це повідомляє портал voetbalbelgie.be.

Минулого літа бельгійці заплатили за Враньєша Атлітікі Еносіс Константінуполеос 2,5 мільйона євро, але Динамо пропонує за футболіста меншу суму.

Також інтерес до футболіста проявляє і клуб з Туреччини, а представник Огнєна заявив, що його перехід зараз — не проблема, тому що, сам Враньєш хотів би залишитися в Андерлехті. Боснієць розчарував бельгійський клуб своєю невпевненою грою, а також примудрився вляпатися в секс-скандал.

Цього сезону Враньєш зіграв 14 матчів у всіх турнірах, отримавши дві червоні картки.

Нагадаємо, Динамо зацікавилося захисником Андерлехта. Також, Динамо програло Спарті на зборах в Іспанії.

Джерело - voetbalbelgie.be.