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На пошуки Сали пожертвували 300 тисяч євро

Вчора 20:35 554 0
На пошуки Сали пожертвували 300 тисяч євро

Пошуки зниклого футболіста Кардіффа Еміліано Сали відновляться.

Про це повідомляє Сегодня.

Родичі Сали вирішили розпочати самостійні пошуки футболіста.

За два дні на рятувальну операцію вдалося зібрати 300 тисяч євро. 

В акції взяли участь багато відомих футболістів: нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе (30 тисяч євро), півзахисник команди Адрієн Рабьо (25), капітан Арсеналу Лоран Косельни і півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган.

Раніше повідомлялося, що поліція припинила активні пошуки літака, на якому летів у Кардіфф аргентинський футболіст.

Тим часом оприлюднили останнє повідомлення футболіста, відправлене з літака.

Джерело - Сегодня.

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