Карпати програли словацькій команді

Львівські Карпати провели свій другий поєдинок на зборах у Туреччині.

Після перемоги над болгарським Септемврі "леви" програли словацькому Ружомбероку.

У заявку Карпат не потрапив Хорхе Карраскаль, який близький до переходу в Рівер Плейт. Також не зіграли Папа Гуйє та Олексій Гуцуляк. Усі троє підтримували свою команду з трибун.

Товариський матч

27 січня

Карпати - Ружомбероку 2:1 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 - Ді Франко, 1:1 - 49 Мустеданагіч, 1:2 - 77 Бренкус

Нагадаємо, Швед стане гравцем Селтіка наступного тижня.

Також, Карпати орендують гравця з Гранади.

Джерело - Чемпіон.