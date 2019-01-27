Карпати програли словацькій команді

Львівські Карпати провели свій другий поєдинок на зборах у Туреччині.
Після перемоги над болгарським Септемврі "леви" програли словацькому Ружомбероку.
У заявку Карпат не потрапив Хорхе Карраскаль, який близький до переходу в Рівер Плейт. Також не зіграли Папа Гуйє та Олексій Гуцуляк. Усі троє підтримували свою команду з трибун.
Товариський матч
27 січня
Карпати - Ружомбероку 2:1 (1:0, 0:2)
Голи: 1:0 - Ді Франко, 1:1 - 49 Мустеданагіч, 1:2 - 77 Бренкус
Нагадаємо, Швед стане гравцем Селтіка наступного тижня.
Також, Карпати орендують гравця з Гранади.
Джерело - Чемпіон.