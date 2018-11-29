Тоттенгем вирвав перемогу в Інтера, ПСЖ помстився Ліверпулю. Інші матчі 5-го туру Ліги Чемпіонів

Відбулися матчі 5-го туру Ліги Чемпіонів у групах A, B, C, D. Тоттенгему вдалося вирвати дуже важливу перемогу в Інтера, а ПСЖ виграв у Ліверпуля і помстився за поразку в першому турі ЛЧ.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019

5-й тур

Група А

Боруссія Д – Брюгге 0:0 (0:0, 0:0)

Група B

Тоттенгем – Інтер 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 80 Еріксен

Група B

ПСВ - Барселона 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 61 Мессі, 0:2 – 70 Піке, 1:2 – 82 де Йонг

Група С

ПСЖ – Ліверпуль 2:1 (2:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 13 Бернат, 2:0 – 37 Неймар, 2:1 – 45, Мілнер (П)

Група С

Наполі – Црвена Звезда 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 11 Гамшик, 2:0 – 33 Мертенс, 3:0 – 52 Мертенс, 3:1 – 57 Бен-Набуан

Група D

Порту – Шальке 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 52 Едер Мілітао, 2:0 – 55 Корона, 2:1 – 89, Бенталеб (П), 3:1 – 90 Марега

Нагадаємо, Атлетіко переграло Монако та вийшло до плей-оф Ліги Чемпіонів.

Також, Локомотив виграв у Галатасарая та зберіг шанси на Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.