ПСВ - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Барселона вже забезпечила собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів, але відкритим ще залишається питання першого місця. Можливо, всі формальності будуть улагоджені в матчі проти ПСВ.

Команді Марка ван Боммеля потрібна перемога в контексті боротьби за Лігу Європи. Без неї нідерландцям гарантоване останнє місце.

В прямому ефірі матч 5-го туру Ліги чемпіонів ПСВ – Барселона в Україні представлений не буде.

Поєдинок в режимі "переклички" оглядатимуть в програмі Ніч Ліги чемпіонів на телеканалі Футбол 2.

Та пряму трансляцію матчу покаже відеоресурс OLL.TV. (Увага! Трансляція платна).

Початок о 22:00

Нагадаємо, Футбол 1 покаже матч ПСЖ - Ліверпуль.

Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.