ПСВ - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Барселона вже забезпечила собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів, але відкритим ще залишається питання першого місця. Можливо, всі формальності будуть улагоджені в матчі проти ПСВ.
Команді Марка ван Боммеля потрібна перемога в контексті боротьби за Лігу Європи. Без неї нідерландцям гарантоване останнє місце.
В прямому ефірі матч 5-го туру Ліги чемпіонів ПСВ – Барселона в Україні представлений не буде.
Поєдинок в режимі "переклички" оглядатимуть в програмі Ніч Ліги чемпіонів на телеканалі Футбол 2.
Та пряму трансляцію матчу покаже відеоресурс OLL.TV. (Увага! Трансляція платна).
Початок о 22:00
Нагадаємо, Футбол 1 покаже матч ПСЖ - Ліверпуль.
Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.