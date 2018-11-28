Барселона зіграє з ПСВ, Тоттенгем прийме Інтер. Інші матчі Ліги чемпіонів

Другий ігровий день п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів розпочеться Сьогодні, 28-го листопада, о 19,55 двома поєдинками Атлетіко - Монако, та Локомотив - Галатасарай. Решта шість матчів відбудуться о 22:00.
Ліга чемпіонів
5-й тур
28 листопада
19:55
Атлетіко – Монако
19:55
Локомотив – Галатасарай
22:00
Боруссия Д – Брюгге
22:00
Наполі – Црвена Звезда
22:00
Порту – Шальке
22:00
ПСВ – Барселона
22:00
ПСЖ – Ліверпуль
22:00
Тоттенгем – Інтер
Нагадаємо, Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.