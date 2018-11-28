Барселона зіграє з ПСВ, Тоттенгем прийме Інтер. Інші матчі Ліги чемпіонів

Другий ігровий день п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів розпочеться Сьогодні, 28-го листопада, о 19,55 двома поєдинками Атлетіко - Монако, та Локомотив - Галатасарай. Решта шість матчів відбудуться о 22:00.

Ліга чемпіонів

5-й тур

28 листопада

19:55

Атлетіко – Монако

19:55

Локомотив – Галатасарай

22:00

Боруссия Д – Брюгге

22:00

Наполі – Црвена Звезда

22:00

Порту – Шальке

22:00

ПСВ – Барселона

22:00

ПСЖ – Ліверпуль

22:00

Тоттенгем – Інтер

Нагадаємо, Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.