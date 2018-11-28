Фонсека: Присвячую перемогу всім українцям

Наставник Шахтаря Пауло Фонсека присвятив перемогу над Гоффенгаймом всім українцям.

Про це розповів сам головний тренер команди.

"Поєдинок видався дуже видовищним. Саме такий футбол подобається вболівальникам. Усі, хто прийшов на стадіон або дивився матч по телевізору, гадаю, відчули задоволення. Обидві команди мали багато гольових моментів. Гра була відкритою й атакувальною. Я хотів би присвятити перемогу всім уболівальникам, що приїхали на цей стадіон підтримати нас, і всім українцям", – наводить слова Фонсеки офіційний сайт Шахтаря.