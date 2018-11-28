Визначилися найкращі гравці поєдинку Ліги чемпіонів Гоффенгайм - Шахтар. ФОТО

Капітан Шахтаря Тайсон став найкращим футболістом у складі обох команді у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма.

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував свої оцінки гравців за матч Гоффенгайм – Шахтар.

Найвищу оцінку у зустрічі отримав вінгер Шахтаря Тайсон. Бразилець зіграв усі 90 хвилин, забив двічі, одного разу влучив у стійку воріт Гоффенгайма і заробив оцінку 9.9. На другому місці розташувався оборонець Ісмаїлі, який напрацював на 8.6.

Найкращим у складі Гоффенгайма став Цубер, який отримав 7.9 за матч проти Шахтаря. Загальнокомандна оцінка Шахтаря – 6.91, Гоффенгайма – 6.43

Донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Гоффенгаймом та вирішить долю путівки в плей-оф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

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Джерело - Чемпіон.