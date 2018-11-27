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Циганик: Арбітри судять Динамо не так, як інші команди

Сьогодні 08:57 1151 1
Циганик: Арбітри судять Динамо не так, як інші команди

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував роботу арбітрів в матчах за участю Динамо цього сезону.

У ефірі програми він розповів.

"Хочу сказати, що арбітри судять Динамо не так, як інші команди. Ті атаки, які були на початку сезону на Можаровського, Труханова, не минули даремно. Безумовно, отримувати на четвертій хвилині в свої ворота 0:1, у ситуації, коли можна було свиснути штрафний — це зовсім інша історія. І помітна ця упередженість стосовно Динамо протягом усього поєдинку. Там не свиснув, там не помітив... І це все йде з початку чемпіонату. Наїхали, двох суддів дискваліфікували, тепер інші бояться. Це нечесно, і так бути не повинно", — сказав Циганик.

Нагадаємо, Динамо поступилося Олександрії вперше в історії.

Джерело - Профутбол.

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