Назвали символічну збірну 16-го туру УПЛ

Визначилася символічна збірна 16-го туру УПЛ за версією InStat.
Про це повідомила Прем'єр-ліга України.
До неї увійшли три гравця Шахтаря, по два представника Маріуполя, Десни та Олександрії, а також по одному гравцеві Олімпіка та Зорі.
Воротар: Євген Гальчук (Маріуполь)
Захисники: Андрій Цуріков (Олександрія), Віталій Вернидуб (Зоря), Антон Братков (Десна), Олег Данченко (Шахтар)
Півзахисники: Віталій Балашов (Олімпік), Майкон, Тайсон (обидва - Шахтар), Олександр Зубков (Маріуполь)
Форварди: Артем Сітало (Олександрія), Денис Безбородько (Десна)
Нагадаємо, Прем'єр-ліга оголосила кращого тренера чемпіонату за підсумками 16-го туру.
Тим часом гравець Олександрії став найкращим у 16 турі.
Джерело - УПЛ.