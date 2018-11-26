Назвали символічну збірну 16-го туру УПЛ

Визначилася символічна збірна 16-го туру УПЛ за версією InStat.

Про це повідомила Прем'єр-ліга України.

До неї увійшли три гравця Шахтаря, по два представника Маріуполя, Десни та Олександрії, а також по одному гравцеві Олімпіка та Зорі.

Воротар: Євген Гальчук (Маріуполь)

Захисники: Андрій Цуріков (Олександрія), Віталій Вернидуб (Зоря), Антон Братков (Десна), Олег Данченко (Шахтар)

Півзахисники: Віталій Балашов (Олімпік), Майкон, Тайсон (обидва - Шахтар), Олександр Зубков (Маріуполь)

Форварди: Артем Сітало (Олександрія), Денис Безбородько (Десна)

Нагадаємо, Прем'єр-ліга оголосила кращого тренера чемпіонату за підсумками 16-го туру.

Тим часом гравець Олександрії став найкращим у 16 турі.

Джерело - УПЛ.