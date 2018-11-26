Венгер хоче очолити Баварію

Арсен Венгер зацікавлений в поверненні до тренерської діяльності на чолі мюнхенської Баварії, яка незабаром може попрощатися з Ніко Ковачем.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерел видання, боси "ротен" обговорюють кандидатуру 69-річного француза. Екс-керманич лондонського Арсенала може замінити на посаді головного тренера мюнхенців Ніко Ковача, оскільки результати Баварії під його керівництвом не вражають.

Близькі Арсена Венгера запевняють, що він хотів би повернутися до роботи, щоб завершити кар'єру на мажорній ноті, в статусі тренера-тріумфатора.

Нагадаємо, Баварія не змогла переграти аутсайдера Бундесліги.

Раніше, Баварія у видовищному матчі чемпіонату Німеччини програла дортмундській Боруссії.

Джерело - football24.ua.