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Олександрія - Динамо: стартові склади команд

Сьогодні 19:05 931 0
Олександрія - Динамо: стартові склади команд

Центральним матчем 16 туру української Прем'єр-ліги є поєдинок між ПФК Олександрія та київським Динамо.

Наставники команд оголосли стартові склади команд.

  Актуально: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Олександрія: Паньків, Бабогло, Бондаренко, Ковалець, Цуріков, Запорожан (К), Сітало, Шастал, Гречишкін, Банада, Задерака. 

Динамо: Бойко, Сидорчук (К), Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Буяльський, Кадар, Кедзьора.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

Джерело - Чемпіон.

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