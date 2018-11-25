Колишній гравець Олександрії зіграв перший поєдинок у Бельгії. ВІДЕО

Екс-гравець Олександрії Андрій Бацула провів свою перший матч в якості гравця бельгійського Кортрейка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Бацула перейшов з Олександрії в Кортрейк в перші дні серпня, але тільки вчора нарешті зіграв свій перший матч. І цей поєдинок з Остенде Бацула, який грав на позиції лівого захисника, надовго запам'ятає.

На 18-й хвилині у ворота Кортейка був призначений пенальті - м'яч потрапив у руку саме Бацулі. Але ще в першому таймі український захисник зміг реабілітуватися, виконавши точний навіс на Авенатті. Після перерви Кортрейк провів ще один гол у ворота Остенде і добився виїзної перемоги. Бацула провів на полі всі 90 хвилин.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

Джерело - Чемпіон.