Колишній гравець Олександрії зіграв перший поєдинок у Бельгії. ВІДЕО

Екс-гравець Олександрії Андрій Бацула провів свою перший матч в якості гравця бельгійського Кортрейка.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Бацула перейшов з Олександрії в Кортрейк в перші дні серпня, але тільки вчора нарешті зіграв свій перший матч. І цей поєдинок з Остенде Бацула, який грав на позиції лівого захисника, надовго запам'ятає.
На 18-й хвилині у ворота Кортейка був призначений пенальті - м'яч потрапив у руку саме Бацулі. Але ще в першому таймі український захисник зміг реабілітуватися, виконавши точний навіс на Авенатті. Після перерви Кортрейк провів ще один гол у ворота Остенде і добився виїзної перемоги. Бацула провів на полі всі 90 хвилин.
Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.
Джерело - Чемпіон.