Олімпік — Зоря: стартові склади команд

У 16 турі Української Прем'єр-ліги зустрінуться донецький Олімпік та луганська Зоря.
До вашої уваги стартові склади команд.
Актуально: де дивитися матч Олімпік — Зоря
Чемпіонат України
Українська Прем'єр-ліга
16 тур
Олімпік — Зоря
Олімпік: Махновський, Пасіч, Гришко, Кравченко, Зубейко, Вакуленко, Гай, Балашов, Політило, Ксьонз, Шиндер.
Зоря: Філіпе, Сваток, Гордієнко, Хомченовський, Михайліченко, Вернидуб, Тимчик, Караваєв, Майборода, Сілас, Арвеладзе.
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Джерело - Чемпіон.