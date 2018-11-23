Дердо: VAR — це космос

Відомий у минулому український суддя і екс-глава комітету арбітрів Федерації футболу України Віктор Дердо позитивно оцінив появу в українському футболі системи VAR.
Слова Дердо наводить FootballHub.
"VAR — це космос. Хочеться, щоб її якомога швидше ввели в Україні. Навіть в першій лізі. Але для цього необхідно якісне відео. Іноді потрібно переглянути 6 камер, щоб визначити: було порушення чи ні. Можливо, арбітри за воротами допрацьовують свій останній сезон. Їх замінить VAR", — заявив Дердо.
Нагадаємо, що VAR офіційно включений у футбольні правила лише цього року, зарекомендувавши себе на Чемпіонаті світу-2018.
Також VAR може з'явиться в Україні вже до кінця сезону.
Раніше повідомлялося, що відеоповтори введуть у Лізі чемпіонів вже з наступного сезону.
Джерело - FootballHUB.