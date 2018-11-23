Гол Коноплянки увійшов у ТОП-5 Ліги націй. ВІДЕО

Гол Євгена Коноплянки у поєдинку Словаччина – Україна потрапив у ТОП-5 останніх двох турів Ліги націй за версією УЄФА.

Про це інформує офіційний Twitter організації.

Окрім українця, до списку потрапили Харіс Сеферовіч (Швейцарія), Тімо Вернер (Німеччина), Еніс Бардхі (Македонія) та Марсель Бюхель (Ліхтенштейн).

Нагадаємо, той матч завершився розгромом "синьо-жовтих" з рахунком 4:1, проте в підсумку Україна стала переможцем групи Ліги націй та наступний розіграш турніру проведе в елітному дивізіоні А.

Джерело - Чемпіон.